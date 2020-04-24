СМИ: процесс ослабления карантинного режима на Кипре начнется с 4 мая

НИКОСИЯ, 24 апреля. /ТАСС/. Процесс поэтапного снятия многочисленных ограничений, введенных в Республике Кипр в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, начнется с 4 мая. Об этом сообщило в пятницу Кипрское информационное агентство со ссылкой на собственные источники.

По их утверждениям, ослабление карантинного режима будет происходить в четыре этапа. Первый из них предусматривает предоставление жителям страны права покидать свое жилище более одного раза в день и открытие лавок и небольших промтоварных магазинов, в том числе торгующих одеждой и обувью, а также компаний и предприятий, имеющих небольшие рабочие площадки на открытом воздухе.

На втором этапе, который начнется, предположительно, с середины мая, должна будет возобновиться работа парикмахерских, косметических салонов и тренажерных залов. Во время третьего этапа в стране должны быть возобновлены ранее прерванные спортивные чемпионаты и соревнования, но только без присутствия зрителей на трибунах. Наконец, четвертый этап предусматривает открытие торговых центров, отелей, ресторанов и кафе при сохранении ограничений на количество посетителей, которые смогут там одновременно находиться.

Как ожидается, аэропорты острова, а также контрольно-пропускные пункты на межобщинной границе Кипра возобновят работу через три месяца. При этом, как подчеркивают источники агентства, пока не принято решения, когда в стране будут открыты школы и церкви.

При благоприятной эпидемиологической обстановке продолжительность каждого из четырех перечисленных этапов составит порядка двух недель, однако развитие ситуации будет тщательно отслеживаться экспертами, на основании выводов которых в этот график могут быть внесены коррективы. В общей сложности весь процесс должен будет занять от двух до трех месяцев, во время которых населению необходимо будет строго соблюдать нормы личной гигиены и социального дистанцирования. В случае же роста числа инфицированных коронавирусом власти острова восстановят ограничения.

Всеобъемлющая стратегия ослабления карантинного режима на острове, которую готовит группа научных экспертов, должна быть представлена президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадису и специально созданному министерскому комитету по борьбе с пандемией в ближайший вторник, а на следующий день - 29 апреля - этот план будет вынесен на рассмотрение Совета министров островного государства.