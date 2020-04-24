Скворцова сообщила, что у 50-80% переболевших достаточно антител к коронавирусу

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что у 50-80% людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, достаточно антител, чтобы не заразиться повторно. Об этом в пятницу сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин после видеоконференции Скворцовой с членами внутрифракционной группы "Единой России".

"Только у части переболевших в крови достаточно антител, чтобы не заразиться вновь. Это от 50% до 80% людей в разных возрастных группах. Плазму их крови можно использовать как лекарство, они имеют устойчивый иммунитет к вирусу. Остальные получают лишь частичный иммунитет", - написал в своем Telegram-канале парламентарий со ссылкой на Скворцову. При этом для определения числа и вида антител, продолжил он, необходимо проводить серьезное обследование.

Как отметил депутат, руководитель ФМБА пояснила, что аппараты ИВЛ не всегда оказываются эффективны, поскольку "коронавирус поражает не только ткани дыхательных путей, но и клетки крови, не давая им переносить кислород". "Переболевшие в тяжелой форме могут получить последствия на всю жизнь: поврежденная легочная ткань заменяется фиброзной. Это ухудшает работу легких", - привел он пояснения Скворцовой.