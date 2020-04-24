Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается в Воронежской области до 20 мая

ВОРОНЕЖ, 24 апреля. /ТАСС/. Математики рассчитали, что в Воронежской области пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией ожидается с 15 по 20 мая, после этого возможно ее снижение. Об этом после заседания оперативного штаба региона сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

За последние сутки в Воронежской области выявлено 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число составляет 291 человек. Семеро из зараженных умерли.

"Самый оптимистичный вариант показывает, что пиковые значения по заболеванию в регионе наступят с 15 по 20 мая. Пока это просто математические выкладки, но будем надеяться на снижение заболеваемости после этого срока", - процитировала пресс-служба слова губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В регионе с 31 марта введен режим самоизоляции, покидать дома запрещено жителям в возрасте от 65 лет и старше. Не работают торговые центры, спортивные клубы, предприятиям сферы бытовых услуг, косметологии, общественного питания. С 6 апреля порядка 200 тысяч школьников переведены на дистанционное обучение.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, в регионе тестирование на коронавирусную инфекцию проводят 19 лабораторий разных форм собственности, - они сделали более 228 тыс. тестов. В Воронеже насчитывается более 1,1 млн жителей, в Воронежской области проживают около 2,3 млн человек.