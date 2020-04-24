Лидеры стран СНГ выступили против девальвации роли народов Содружества в Победе

МИНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Главы государств - участников СНГ осудили любые попытки фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль народов СНГ в победе над фашизмом. Об этом они заявили в Обращении к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Соответствующее обращение распространил Узбекистан, председательствующий в СНГ, сообщили в пятницу в пресс-службе Исполнительного комитета Содружества.

"Мы - главы государств Содружества - призываем мировое сообщество решительно противостоять реабилитации идеологии нацизма, в том числе возведению памятников и мемориалов, пропаганде расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости во всех ее формах и проявлениях", - отмечается в обращении.

Лидеры стран СНГ считают, что в современном мире уроки той страшной войны должны оставаться для всего прогрессивного человечества "моральным ориентиром и движущей силой, побуждающими к активным действиям против дискриминации и агрессивного национализма". Главы государств выступают "за возобновление широкого международного диалога, направленного на укрепление системы международной безопасности и доверия между государствами для предотвращения и устранения угрозы миру". "Считаем, что действия государств по укреплению собственной безопасности не должны приводить к формированию разделительных линий, порождать недоверие, вражду, напряженность и конфронтацию в мире и осуществляться за счет безопасности других стран", - говорится в обращении.

Главы государств подчеркнули, что "Победа в Великой Отечественной войне - немеркнущее событие для народов государств Содружества, символизирующее несокрушимую силу патриотизма, мужества, стойкости, духовного величия и дружбы во имя защиты Отечества и избавления человечества от коричневой чумы". "Этот подвиг навечно вписан не только в нашу, но и в мировую историю. 9 Мая - священный день, одна из самых значимых и почитаемых дат. Мы искренне гордимся тем, что, выдержав все испытания, решающий вклад в достижение полной и окончательной Победы над фашизмом внесли народы наших государств", - заявили лидеры стран Содружества.