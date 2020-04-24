Попова заявила, что сроки получения вакцины от коронавируса в РФ будут ясны к началу лета

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сроки завершения работы над российской вакциной от коронавируса можно будет определить к началу лета, заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1" .

Это даже не гонка, а лотерея.

Это даже не гонка, а лотерея. Кто первым найдет вакцину от коронавируса?

Попова напомнила, что в списке перспективных вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представлены разработки Роспотребнадзора, центра "Вектор", Федерального медикобиологического агентства (ФМБА), Института Российской академии наук. "Уверенность, что она [вакцина] у нас будет, безусловно, есть. К началу лета будет понятен ответ уже по срокам", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что работа по поиску вакцины от коронавируса ведется на семи российских научных площадках. По его словам, мощности для производства нужных объемов вакцины, когда она появится, планируется зарезервировать заранее.