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Ростовские архивисты опубликовали документы о войне, с которых снят гриф "секретно"

Материалы отражают события, связанные с мобилизационными мероприятиями, организацией противовоздушной обороны, партизанского движения, эвакуацией и деятельностью госпиталей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Комитет по управлению архивным делом Ростовской области сформировал комплекс документов, посвященных истории Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального правительства, уточнив, что большая часть документов опубликована впервые после снятия грифа "секретно".

"В комплекс вошли 219 оцифрованных архивных документов, два опубликованных сборника документов, 60 виртуальных тематических выставок и архив текущих новостей, связанных с 75-летием Победы. Большая часть материалов публикуется впервые после снятия грифа "секретно", говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что документы опубликованы на портале "Донские архивы". Материалы отражают события, связанные с мобилизационными мероприятиями, организацией противовоздушной обороны, партизанского движения, эвакуацией и деятельностью госпиталей, восстановлением промышленных и культурных объектов, разрушенных в оккупационный период.

"Фундаментом современного осмысления Великой Победы могут и должны служить архивные документы, доступные каждому гражданину нашей страны", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора области Сергея Бондарева. Значительный интерес представляют, например, сведения о деятельности партизанских отрядов на территории области, решения Ростоблисполкома о санитарных и противоэпидемических мероприятиях, подготовке и оборудовании помещений под эвакогоспитали.

В Ростовской области продолжается работа по созданию комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне. По словам начальника отдела комитета по управлению архивным делом Оксаны Литвиненко, в рамках мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне происходит выявление и рассекречивание новых документов. Они станут основой для выставок, тематических подборок и новых сборников архивных документов.

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РоссияРостовская область
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