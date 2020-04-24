Регионы ЦФО планируют использовать коечный фонд совместно при ухудшении обстановки

ТАСС, 24 апреля. Власти ряда регионов Центрального федерального округа (ЦФО), где к 24 апреля число заражений коронавирусом выросло до 5 397 случаев (за исключением Москвы и Московской области), заключили соглашения о взаимопомощи в борьбе с пандемией. Уже договорились о совместном использовании созданного в регионах коечного фонда в случае ухудшения эпидемиологической обстановки власти Калужской, Смоленской, Брянской, Курской и Белгородской областей, сообщили ТАСС в пресс-службах региональных правительств и профильных департаментов.

"Заключено соглашение о взаимодействии и помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией со Смоленской и Брянской областью, в рамках которого в случае необходимости регионы оказывают друг другу помощь", - сообщил в беседе с ТАСС замминистра здравоохранения Калужской области Илья Соваков.

В Калужской области, где за все время выявили 498 случаев заражения коронавирусом, подготовлено 500 коек для пациентов с COVID-19, более 90 из них оснащены аппаратами ИВЛ, еще 332 койки - подводкой кислорода. В Смоленской области к 28 апреля появится 467 коек - в регионе помощь медиков получают 262 человека с коронавирусом. В соседней Брянской области к 24 апреля зафиксировали 494 случая заражения коронавирусной инфекцией среди жителей и подготовили для приема заразившихся свыше 2,5 тыс. коек, обеспечив более 500 коек подачей кислорода.

"В ближайшее время Брянская область получит два аппарата ЭКМО. Всего таких высокотехнологичных аппаратов системы искусственного кровообращения в регионе будет три. Эти аппараты, как и ИВЛ, используются для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией", - отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Аналогичное соглашение о совместном использовании коечного фонда заключили власти Курской и Белгородской областей. В Курском регионе с конца марта зафиксировали 345 случаев заражения коронавирусной инфекцией и готовы к созданию до конца апреля более 552 мест для пациентов в медучреждениях региона. В Белгородской области, где выявили 221 случай заражения, число коек увеличат до 774 за счет использования дополнительно двух площадок на базе горбольницы № 2 Белгорода и Чернянской центральной районной больницы.

"Пока речь идет только о взаимодействии с Курской областью - в случае необходимости область с меньшей загрузкой коечного фонда примет больных из другой области, но не в ущерб интересам жителей своего региона", - добавили в пресс-службе правительства Белгородской области.