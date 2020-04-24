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Сдача ОГЭ может пройти с 1 июня по 31 июля

Ранее начало кампании по сдаче экзамена было запланировано на 8 июня

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Кампания по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) может начаться 1 июня и завершиться 31 июля, следует из проекта расписания ОГЭ, подготовленного Минпросвещения РФ и Рособрнадзором и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"ОГЭ по русскому языку и математике проводится с 1 июня (понедельник) по 31 июля (пятница)", - говорится в документе.

Ранее начало кампании было запланировано на 8 июня.

Согласно документу, регионы, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.

Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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