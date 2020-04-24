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Пандемия коронавируса нового типа

В Ливане продлили режим самоизоляции до 10 мая

Премьер республики Хасан Диаб объяснил это угрозой второй волны заражения

БЕЙРУТ, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Ливана продлило до 10 мая обязательный домашний карантин для населения в рамках объявленной всеобщей гражданской мобилизации на борьбу с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр республики Хасан Диаб на пресс-конференции, которую транслировал канал Tele Liban.

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"Мы приняли такое решение из-за имеющейся угрозы второй волны заражения коронавирусом", - сказал он. Режим самоизоляции, введенный 15 марта в санитарно-эпидемиологических целях, продлевался властями уже дважды, его срок истекает 26 апреля.

По словам Диаба, на заседании кабмина был утвержден план поэтапных шагов по ослаблению мер чрезвычайного характера и возобновлению экономической активности в ряде секторов, в частности, в сфере торговли и обслуживания населения. Этот план был выдвинут ранее Высшим советом обороны Ливана и рассчитан на период с 27 апреля до 8 июня.

По решению правительства в Ливане с середины марта не работают госучреждения, торговые центры, кинотеатры, музеи, спортклубы, рестораны, кафе и выставочные залы. Закрыты для общих молитв мечети и церкви, обучение школьников и студентов ведется дистанционно с 29 февраля.

Минздрав республики в пятницу сообщил, что за сутки 1 127 человек сдали тесты на коронавирус, по результатам анализов инфекция выявлена у шести из них. Таким образом число инфицированных по всей стране достигло 696, при этом 46 пациентов находятся в критическом состоянии. С 10 марта в Ливане было зафиксировано 22 случая летального исхода после заражения коронавирусной инфекцией. 140 человек выписались из больниц после прохождения курса лечения.

Новым очагом распространения инфекции стал в среду лагерь палестинских беженцев Эль-Джалиль на окраине города Баальбек на востоке страны, где был выявлен коронавирус у двух женщин и троих детей.

Теги
ЛиванДиаб, ХасанПандемия коронавируса нового типа
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