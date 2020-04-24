СМИ: Бельгия приступит к первой фазе отмены карантина с 11 мая

БРЮССЕЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Бельгия приступит к первой фазе отмене карантина - открытию непродовольственных магазинов с 11 мая. Об этом сообщил в пятницу телеканал RTBF со ссылкой на источники в правительстве страны.

"С 11 мая страна должна приступить к открытию непродовольственных магазинов, что станет первой фазой поэтапной отмены карантина", - сообщил телеканал. В настоящий момент в Брюсселе проходит заседание Национального совета безопасности страны, который должен принять решение о порядке и возможных сроках отмены карантина. Ожидается, что процесс отмены карантина будет идти в несколько этапов, причем открытие внешних границ королевства произойдет в последнюю очередь. Каждый этап будет длиться несколько недель, чтобы власти имели достаточно времени оценить, не привела ли отмена ограничений к ухудшению эпидемиологической ситуации.

Жесткий общенациональный карантин был введен в Бельгии с 14 марта. Изначально он должен был продолжаться до 5 апреля, затем его продлили до 19 апреля, а позже - до 3 мая. В королевстве закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение. Запрещены все массовые мероприятия вне зависимости от числа участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу. Часы работы государственных учреждений сокращены, без изменений функционируют только экстренные службы.

Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по стране. Жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района. На транспорте и в магазинах они обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 м.

За последние сутки число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Бельгии составило 190, выявлено 1 497 новых случаев заражения, сообщил в первой половине дня Минздрав королевства, который подтвердил наличие тенденции по снижению числа летальных исходов. По количеству заражений ситуация остается смешанной - в последние два дня число новых случаев не превышало тысячу человек, однако в пятницу вновь выросло.

Всего в стране в ходе пандемии умерли 6 679 человек, в общей сложности выявлено 44 294 случая заражения. Население Бельгии составляет 11,5 млн человек. Официальная политика санитарных властей Бельгии заключается в том, что анализ на коронавирус сдают только люди с серьезными симптомами заболевания.