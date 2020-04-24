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Пандемия коронавируса нового типа

В Турции впервые число выздоровевших за сутки от COVID-19 превысило число новых заражений

Министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа сообщил, что в стране зарегистрировали 3 122 новых случая заражения, а выздоровели 3 246 пациентов

АНКАРА, 24 апреля. /ТАСС/. Число выздоровевших за последние сутки от COVID-19 впервые превысило число новых случаев заражения в Турции. Об этом свидетельствуют данные, которые привел в пятницу министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

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"За последние 24 часа сделан 38 351 тест, зарегистрировано 3 122 новых случая [заражения коронавирусом], умерли 109 больных. Теперь общее число умерших составляет 2 600, а заболевших - 104 912", - уточнил он на своей странице в Twitter.

По словам министра, за минувшие сутки выздоровело 3 246 пациентов, а общее число выздоровевших превысило 21,7 тыс. человек.

19 апреля в Турции за сутки было зафиксировано 127 летальных исходов. Это был самый большой показатель с начала вспышки заболевания в республике. Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

Теги
ТурцияПандемия коронавируса нового типа
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