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Пандемия коронавируса нового типа

Около 50 человек заразились коронавирусом в Мордовии после поминок

Еще 15 человек заболели пневмонией после празднования Пасхи

ТАСС, 24 апреля. Порядка 50 человек заразились коронавирусом в Мордовии после похорон и поминок в селе Низовка, еще около 15 человек заболели пневмонией после празднования Пасхи, сообщили в пятницу в оперативном штабе Мордовии.

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По данным оперштаба, за последние сутки зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 424.

"Сегодня основная часть новых случаев - 24 из 39 - жители Ардатовского района. Первоисточником заражения большинства из них стал единственный эпизод - похороны и поминки в селе Низовка. Инфицированные на них люди сами стали источниками распространения инфекции. В результате уже около 50 жителей различных населенных пунктов Ардатовского района получили подтверждение диагноза COVID-19. Еще несколько человек заразились от вернувшихся из Москвы жителей района", - говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавирус. Оперштаб. Мордовия".

Как отметил на пресс-конференции министр здравоохранения республики Олег Маркин, рост числа заболевших в Мордовии связан в том числе, с тем, что жители плохо соблюдают самоизоляцию и продолжают общаться друг с другом. "В Зубово-Полянский район <…> приехал москвич, инфицировал маму, [она] разнесла куличи, имеем 15 пневмоний. Под наблюдением медиков на дому еще порядка 19 человек", - сказал Маркин.

В связи с ростом числа заражений в восьми населенных пунктах республики введен карантин, также власти прорабатывают вопрос о внедрении в Мордовии пропускной системы.

Теги
РоссияМордовияПандемия коронавируса нового типа
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