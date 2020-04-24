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Пандемия коронавируса нового типа
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Голикова рассказала, от чего зависит снятие ограничений из-за коронавируса

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Россияне должны понять, что скорейшее снятие ограничительных мер зависит только от их соблюдения всеми гражданами. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

"Очень важно донести до наших граждан, что успех снятия ограничений зависит от нас с вами, от того, насколько качественно и эффективно мы выполняем рекомендации эпидемиологов, насколько качественно мы профилактируем сами себя <...> Главное, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем", - сказала она.

Голикова сообщила, что в пятницу доложит Путину о стратегии снятия ограничений из-за коронавируса.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаПандемия коронавируса нового типа
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