Празднование Дня черкесского флага пройдет дистанционно

ЧЕРКЕССК, 24 апреля. /ТАСС/. Празднование Дня черкесского (адыгского) флага пройдет дистанционно, дата проведения всех запланированных мероприятий будет определена после окончания режима самоизоляции, сообщил ТАСС президент Международной черкесской организации (МЧА) Хаути Сохроков.

"В связи с тем, что все мероприятия на данный момент отменяются из соображений профилактики распространения коронавируса, празднование Дня черкесского флага будет проводиться дистанционно. Все, кто хотят, могут поздравлять друг друга в видеообращениях, могут вешать флаги на балконах - главное, чтобы не было контактов, не выходили на улицу", - сказал Сохроков.

По словам президента организации, все запланированные на этот день мероприятия будут проведены после окончания режима самоизоляции. "Сразу после завершения карантина мы согласуем день со всеми членами ассоциации и перенесем празднование Дня флага на более позднее время. Все планируемые мероприятия обязательно будут проведены, как и раньше - со всей атрибутикой, концертами, танцами и выставками", - отметил он.

Адыгский флаг впервые появился в 1830 году, он представляет собой зеленое полотно, на котором изображены три золотые стрелы и 12 золотых звезд - они символизируют 12 черкесских субэтнических групп, три перекрещенные стрелы считаются символом мира и единства адыгских племен. День черкесского (адыгского) флага был учрежден в 2010 году на одном из заседаний исполкома Международной черкесской ассоциации и стал традиционным народным праздником в странах компактного проживания черкесов в России и за рубежом.