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Пандемия коронавируса нового типа

Военные медики прибыли в больницы Подмосковья помочь с лечением заразившихся коронавирусом

Врачебно-сестринские бригады укомплектованы необходимыми индивидуальными средствами защиты

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Пять врачебно-сестринских бригад, назначенных от танковой армии Западного военного округа, прибыли в лечебные учреждения Московской области для оказания помощи в лечении заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа.

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Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился за помощью к Минобороны РФ.

"В соответствии с обращением местных органов власти первые пять врачебно-сестринских бригады, назначенных от танковой армии Западного военного округа, прибыли в лечебные учреждения Московской области", - говорится в сообщении.

В округе подчеркнули, что военные медики окажут помощь гражданским коллегам в лечении заразившихся вирусными инфекциями. "Врачебно-сестринские бригады укомплектованы необходимыми индивидуальными средствами защиты и прошли подготовку для работы в новых эпидемиологических условиях", - отметили в пресс-службе.

Ранее глава Минобороны сообщил, что 20 бригад военных врачей уже приступили к работе в московских больницах.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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