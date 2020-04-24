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Из Аргентины из-за пандемии не могут вернуться две российские школьницы

Координатор программы по обмену для школьников Клаудиа Балдони сообщила, что россиянки продолжают жить в принимающих семьях

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 апреля. /ТАСС/. Две российские школьницы, приехавшие в Аргентину по обмену, не могут вернуться на родину из-за пандемии. Об этом сообщила в пятницу ТАСС координатор программы по обмену для школьников Клаудиа Балдони.

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"Им по 17 лет. Одна из них находится в городе Сан-Мигель-де-Тукуман, другая - в городе Ресистенсия", - сказала она.

По словам Балдони, в настоящее время россиянки продолжают жить в принимающих семьях. В рамках программы девушки посещали школьные занятия в этих городах. "Из-за коронавируса программа была прекращена досрочно 15 марта. Почти все остальные школьники, прибывшие в Аргентину, уже покинули страну. Остаются школьники из России, Таиланда и Гонконга", - добавила координатор.

По ее данным, когда программа была досрочно прекращена, россиянкам, которые прибыли в Аргентину в августе прошлого года, купили обратные билеты, но рейсы были отменены из-за закрытия границ.

По данным консульства, школьницы входят в список примерно из 150 россиян, которые обратились в посольство РФ в Буэнос-Айресе за помощью в возвращении в Россию и в настоящее время все еще находятся на территории южноамериканской республики.

Власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом 3 марта. На сегодняшний день в республике выявлено более 3,4 тыс. случаев заболевания, из них 147 - за последние сутки. Умерли 165 человек. С 15 марта в стране прекращены все школьные занятия, а с 20 марта действует режим обязательной социальной изоляции.

Теги
АргентинаРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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