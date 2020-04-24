Пандемия вернула температуру на юге России к климатической норме

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Последствия мер борьбы с пандемией - резкое сокращение числа работающих предприятий и объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ - поспособствовали возвращению температурного фона на юге России к климатической норме; в отдельных регионах температура ниже климатической нормы на четыре градуса. В ближайшие пять дней прохладная погода без существенных осадков сохранится в регионах ЮФО и СКФО, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Резко сократилось число работающих предприятий, уменьшено в десятки раз количество рейсов авиакомпаний, существенно сокращено движение транспорта. А все это, наверное, в десятки раз уменьшило объемы выбросов в атмосферу парниковых газов, различных загрязняющих веществ, что в свою очередь уменьшило тренд на всеобщее потепление, вернув температурный фон к климатической норме, а в некоторых местах опустив его ниже нормы <…> В ближайшие пять дней в регионах СКФО и на востоке ЮФО аномалия будет составлять от двух до четырех градусов, существенных осадков не ждем", - сказал он.

Разница между климатической нормой и прогнозируемой температурой в ближайшие дни будет минимальной (около одного градуса) только в Ростовской области, в остальных регионах СКФО и на востоке ЮФО аномалия составит до четырех градусов. В Ростовской области столбики термометров по ночам будут опускаться до 1-6 градусов тепла, днем подниматься до 14-19 градусов. В Краснодаре и на Кубани в целом в субботу в дневные часы ожидается до 15-20 градусов, а с воскресенья по вторник - 13-18 градусов днем и 2-7 градусов по ночам.

В Волгограде по ночам прогнозируют 3-8 градусов, в дневные часы - 12-17 градусов. В Сочи в ближайшие дни ожидается днем до 13-15 градусов, в воскресенье и понедельник возможны кратковременные дожди. В Симферополе в субботу прогнозируют 15-17 градусов, в воскресенье небольшой дождь немного снизит температуру воздуха, в понедельник ожидается до 13-15 градусов. Небольшие дожди пройдут в Ставрополе, где в понедельник похолодает до 12-14 градусов.

"В ближайшие 7-10 дней на какие-то существенные дожди южанам и в первую очередь аграриям рассчитывать не стоит. Ситуация с осадками на юге страны действительно довольно сложная. Учитывая теплую и малоснежную зиму, за которую почва не успела накопить достаточное количество влаги, к этому добавилось то, что в апреле в регионе очень мало осадков. Чуть лучше ситуация на Северном Кавказе, где от 60 до 100% от месячной нормы уже этот месяц принес", - добавил Леус.