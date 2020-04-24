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Минкомсвязь сообщила, что на рейс из Сеула во Владивосток смогут попасть все россияне

Ранее вывоз граждан из-за рубежа совершался по принципу "одна страна вылета - один город прилета", этот рейс стал исключением

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Все граждане России, а не только те, которые проживают в Приморье, смогут попасть на вывозной рейс "Авроры" из Сеула во Владивосток. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Минкомсвязи.

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"На рейс № SHU 5451 Сеул - Владивосток, который вылетает 25 апреля 2020 года в 13:00 (местное время), смогут попасть все граждане России", - говорится в сообщении.

В последнее время вывоз граждан из-за рубежа совершался согласно принципу "одна страна вылета - один город прилета". Этот рейс стал исключением. На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуг", оператором которого является Минкомсвязь РФ.

Теги
РоссияРеспублика КореяПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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