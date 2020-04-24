В Пакистане продлили режим самоизоляции на две недели

ИСЛАМАБАД, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Пакистана продлило до 9 мая режим изоляции в стране в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в пятницу заявил министр планирования и развития Пакистана Асад Умар.

"В ходе заседания Национального координационного комитета было принято решение о продлении режима изоляции, - сказал Умар. - Правительство постановило продлить режим изоляции по всей стране до 9 мая". "Если мы увидим, что люди ответственно подходят к соблюдению мер предостережения во время священного месяца рамадан, то мы приблизим возвращение бизнеса и другой деятельности к нормальной жизни, - добавил он. - Если мы проявим безответственный подход, то после Ид аль-Фитра (праздника разговения - прим. ТАСС) мы введем более жесткие ограничительные меры".

В Пакистане выявлено 11 155 случаев заражения коронавирусом, 237 человек умерли, 2 527 выздоровели. В условиях пандемии Пакистан закрыл границы и приостановил международное авиасообщение, в стране действует режим самоизоляции. Закрыты все спортивные залы, места общественного питания и образовательные учреждения. Гражданам запрещено собираться в группы более пяти человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.