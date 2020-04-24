В Ленобласти разрешили открыть парикмахерские

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое снимает запрет на работу парикмахерских и бань в населенных пунктах, где нет заразившихся коронавирусом или их количество минимально. Об этом Дрозденко написал в пятницу на своей странице в Instagram .

"Подписал постановление по уточнению ограничительных мер и выплат. <...> Парикмахерские могут возобновить работу в городах, где не более 5 заболевших, и населенных пунктах, где заболевших не более 3", - говорится в его сообщении.

При этом губернатор отметил, что в связи с эпидемиологической обстановкой парикмахерским нельзя работать в Пикалево, Мурино, Всеволожске, Кудрово, Сертолово, Выборге, Гатчине, Новом Девяткино, Новосергиевке, Рощино и еще в ряде населенных пунктов.

Бани, согласно распоряжению губернатора, могут работать в населенных пунктах, не имеющих центрального водоснабжения, при условии, если в них нет заболевших COVID-19.

Запрет на работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань и иных заведений, оказывающих схожие услуги, был введен в Ленинградской области 15 апреля. В рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в Ленинградской области не рекомендовано перемещение граждан за границы районов. При этом жители Петербурга могут проехать на свои дачи, не останавливаясь в других населенных пунктах.