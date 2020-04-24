Моногоспиталь для лечения пациентов с COVID-19 откроют в Ростовской области к 28 апреля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены завершить работы по созданию нового моногоспиталя на 91 койку для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Белой Калитве до 28 апреля. Об этом в ходе посещения объекта сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Все работы по подготовке моногоспиталя необходимо завершить к 28 апреля, больница полностью должна быть готова к приему пациентов", - сказал Голубев.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что капремонт отделения в Белой Калитве начали 1 апреля. Все внутренние работы уже выполнены, оборудован отдельный приемник с пандусом для инфекционных больных, подготовлена операционная, которая при необходимости может стать родильным залом.

В палатах с индивидуальными санитарными комнатами сделана подводка под кислород, для тяжелых пациентов установлены аппараты искусственной вентиляции легких, отметили в пресс-службе. Укомплектованность госпиталя медицинскими кадрами составляет 80%. Запас лекарственных препаратов при полной заполняемости инфекционного отделения рассчитан на месяц, средств индивидуальной защиты - на неделю. На подготовку моногоспиталя было направлено 73,2 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что, помимо жителей Белокалитвинского района, в новом моногоспитале смогут проходить лечение пациенты еще из шести территорий северо-востока Ростовской области.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 533 случая заражения, 18 человек выздоровели. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.