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Чиновницу из Ленобласти оштрафовали за перевернутый флаг России на здании администрации

Сумма штрафа составила 5 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Суд оштрафовал на 5 тыс. рублей главу администрации сельского поселения в Лужском районе Ленинградской области за то, что на здании администрации в течение двух дней висел перевернутый российский триколор, похожий на флаг Сербии, где красная полоса расположена сверху, синяя - посередине, а белая - внизу. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"В отношении главы администрации поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.10 КоАП РФ ("Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации"), и направлено в мировой суд. В апреле 2020 года мировым судом дело рассмотрено, главе администрации назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, флаг в таком виде висел на здании администрации Скребловского сельского поселения в течение двух дней в начале февраля этого года. Имя чиновника в прокуратуре не уточнили, однако, по данным сайта администрации поселения, главой является Елена Шустрова.

Флаг Сербии представляет собой прямоугольное полотно с обратным порядком цветов: сверху красная полоса, посередине - синяя, снизу - белая. На флаге также размещается малый герб Сербии. По данным сайта консульского информационного портала МИД России, для общественного употребления в Сербии также разрешен вариант триколора без герба.

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