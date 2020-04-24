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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова рассказала, когда может прекратиться передача коронавируса от человека к человеку

По словам главы Роспотребнадзора, это произойдет, когда иммунитет к инфекции будет у 60% населения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Передача коронавируса от человека к человеку может прекратиться, когда иммунитет к нему - в результате выздоровления от инфекции или вакцинации - будет у 60% населения. Об этом сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1"

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"Мы начинаем проводить популяционные исследования, мы их запланировали, начинаем с Москвы. Общеизвестный факт, когда в популяции 60% населения имеют иммунитет после болезни или в результате вакцинации, то эпидпроцессы становятся менее активными, и может в принципе прекратиться передача от человека к человеку. Это важно", - сказала она.

Попова подчеркнула, что с помощью тестов на антитела будет понятно, что человек может, например, свободно перемещаться и ходить на работу.

Достоверных данных о том, что кто-то заразился повторно, на сегодняшний день нет, сообщила Попова.

"Достоверных данных, или фактов о том, что кто-то заразился повторно, на сегодняшний день нет. Но надо иметь в виду, что от 5 до 10% популяции в принципе неспособны вырабатывать иммунный ответ. Вот они могут болеть не один раз одним и тем же, чем остальные 90-95% не могут болеть, переболев один раз".

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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