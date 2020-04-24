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75-летие Победы

Дипломаты РФ почтили память погибших советских воинов и жертв концлагеря Заксенхаузен

Через этот лагерь с 1936-го по 1945 год прошли более 200 тыс. человек. Погибли свыше 100 тыс. узников

БЕРЛИН, 24 апреля. /ТАСС/. Церемония возложения венков состоялась в пятницу в мемориальном комплексе, расположенном на территории бывшего нацистского концлагеря Заксенхаузен (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии. Церемония прошла в преддверии 75-й годовщины Победы.

В мероприятии приняли участие посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, сотрудники российской дипломатической миссии, аппарата атташе по вопросам обороны. "Из-за эпидемии коронавирусной инфекции торжественное мероприятие проходило в ограниченном для широкой общественности формате. Участники церемонии почтили память советских военнопленных, погибших мученической смертью от рук гитлеровских палачей", - сообщили в посольстве России в Германии.

22 апреля 1945 года передовые части 1-го Белорусского фронта, с боем вошедшие в город Ораниенбург, открыли ворота Заксенхаузена, освободив около 3 тыс. заключенных.

Через Заксенхаузен с 1936-го по 1945 год прошли более 200 тыс. человек. Погибли, по разным данным, свыше 100 тыс. узников. Этот лагерь смерти был создан летом 1936 года, во время проведения в Берлине Олимпийских игр.

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ГерманияРоссия75-летие Победы
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