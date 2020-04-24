В Союзе педиатров России предложили продлить учебный год для старшеклассников до июня

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Обучение старшеклассников в школах следовало бы продлить до июня, чтобы они смогли завершить свой учебный год. С таким предложением выступила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

"Для старших классов имеет смысл продумать их возвращение в школу совершенно точно для того, чтобы завершить учебный год. Может быть, даже несколько позже, скажем, не в конце мая, а в июне", - сказала она.

В то время как учеников младших и средних классов, по ее мнению, следовало бы отпустить на каникулы пораньше, закончив их учебный год в дистанционном режиме. "Мы прекрасно понимаем, как педиатры, что как только начинают активнее работать родители, сразу же возникает вопрос, куда им девать детей, потому что, если кто-то выходит на работу, у него должна быть возможность отвести ребенка в детский сад или в какое-то иное детское учреждение. Поэтому, если касаться работы школ, то, скорее всего, мы бы посоветовали при составлении этой дорожной карты учесть момент с учениками средних классов как минимум, ну и, наверно, младших тоже - закончить, может быть, в дистанционном режиме, отпустить их на каникулы пораньше", - пояснила она.

Намазова-Баранова добавила, что, если будут открываться дополнительные производства, и люди будут выходить на работу, понадобятся не только детские сады, но и, возможно, школьные лагеря, "как это было когда-то в советское время".