Воробьев: каждый день прирост зараженных коронавирусом в Подмосковье снижается на 1-2%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Темп прироста пациентов с коронавирусом ежедневно снижается в Московской области на 1-2%. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Все меры очень своевременны. Есть процент тяжелых, с которыми работают врачи. Наша задача - максимально уменьшить этот процент. Мы каждый день падаем на 1-2% по приросту, это очень важно", - сказал Воробьев.

Губернатор также отметил, что служба скорой помощи в Подмосковье работает на пределе.

"Мы видим, что госпитализация растет до сих пор. Да, удалось снизить процент роста больных, но госпитализации растут и по "ковиду" (COVID-19, заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа - прим. ТАСС), и по пневмонии. Скорая помощь работает, бригады в очень напряженном режиме. Сейчас очень непростое время, и наши врачи, бригады скорой помощи, средний медперсонал работают по максимуму, потому что поток [зараженных] большой", - сказал он.

Он добавил, что в настоящее время в регионе госпитализируют с таким диагнозом около 500-600 человек в день. В апреле в Подмосковье будет обеспечено порядка 8 тыс. коек для лечения заразившихся коронавирусом и пневмонией. "Решили подстраховаться, потому что госпитализация растет, страшно находиться в тревожной зоне, когда не будет коек. Дал команду еще открыть дополнительно 4 тыс. коек", - сказал губернатор.

Воробьев добавил, что без введенного режима самоизоляции распространение вируса и пневмонии было бы более серьезным, а количество заражений росло быстрее, и тогда "никаких коек бы не хватило". По мнению губернатора, все принятые решения были своевременными.

Он также отметил, что продление самоизоляции поможет борьбе с коронавирусом.

"Если продлится еще изоляция 10 дней, мы увидим значительное облегчение", - губернатор.