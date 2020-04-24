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Пандемия коронавируса нового типа

Ученые из Казани получили первые результаты теста на антитела к коронавирусу

Следующим этапом станет создание тест-полосок

КАЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) провели первый тест на антитела к новой коронавирусной инфекции в формате иммуноферментного анализа (ИФА), следующим этапом станет создание тест-полосок. Об этом сообщили на сайте вуза.

"Тестирование в формате ИФА занимает порядка нескольких часов и требует специализированной иммунологической лаборатории. Тест-система показала, что она принципиально способна определять наличие антител. В течение следующей недели планируется оптимизировать тест для определения уровня (титра) антител против COVID-19. Очередной задачей станет упаковка тест-системы и получение регистрационного удостоверения", - говорится в сообщении.

Как сообщил профессор, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов, в качестве тестового образца использовалась плазма человека, переболевшего коронавирусом - первого татарстанского донора. Он уточнил, что следующим этапом станет создание тест-полосок.

"За это время мы доработаем нашу тест-систему, а также систему получения белков, решим и другие биохимические и иммунологические задачи. Сейчас обсуждается варианты взаимодействия университета с АНО "Научно-исследовательский центр ДНК" по поводу размещения оборудования. Ввиду того, что научный коллектив работает на площадке КФУ, было бы удобнее разместить его у нас", - цитирует Ризванова пресс-служба вуза.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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