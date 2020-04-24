Рейс из Гоа с российскими туристами приземлился в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со 199 пассажирами на борту прибыл из Гоа (Индия) в Новосибирск, затем самолет направится в Екатеринбург. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar.

Как ранее сообщали ТАСС в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа), на спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" имели право зарегистрироваться россияне из этих двух городов, а также из Новосибирской области, Республики Алтай, Томской области, Кемеровской области, Красноярского и Алтайского краев, Иркутской, Омской и Свердловской областей.

Среди пассажиров двое маленьких детей и 197 взрослых. После прибытия в Новосибирск самолет вылетит в Екатеринбург.

Это третий вывозной рейс из Гоа для граждан РФ. Первые два вывезли россиян в Москву и Казань. В Гоа еще остаются около трех тысяч россиян, выразивших желание вернуться на родину из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.