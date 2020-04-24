Число заразившихся коронавирусом в СКФО за сутки возросло на 270

ГРОЗНЫЙ, 24 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в регионах Северного Кавказа за последние сутки выросло на 270 и сейчас составляет 2 532. Выздоровели на данный момент 254 человека, сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в округе.

"За сутки количество подтвержденных диагнозов увеличилось на 270. Выздоровели и выписались из медицинских учреждений 254 человека. В больницах округа в тяжелом состоянии находится 121 пациент, в состоянии средней тяжести - 599. Общее количество жителей округа, находящихся с подозрением на заболевание, составляет 999 человек", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество новых случаев за последние сутки выявлено в Дагестане - 113. Таким образом, общее количество заразившихся в регионе достигло 567 человек, из них 43 выздоровели, 11 умерли. В Ингушетии за сутки еще 38 новых случаев заражения, всего в республике 474 инфицированных. С 30 марта в регионе умерли 13 человек с коронавирусом, а выздоровели - 67.

В Ставропольском крае стало известно о 26 новых случаях, всего в крае подтверждено заражение у 358 человек, в том числе 40 детей. За весь период выписаны 50 человек, пять человек умерли. В состоянии тяжелой и средней степени тяжести находится практически каждый шестой пациент.

В Карачаево-Черкесии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся достигло 193, 85 человек госпитализированы. В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 243 случаев, в том числе 25 за последние сутки. Выздоровевших с коронавирусом в регионе 21, один пациент умер. В Чеченской Республике 18 новых случаев, общее количество заразившихся составляет 365, уже выписаны из больниц 23 человека, шесть скончались.

Количество пациентов в Северной Осетии выросло на 33 - до 305. На сегодняшний день в республике 207 человек находятся на амбулаторном лечении, 61 - в больнице, 35 выздоровели, 2 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 184 человека.