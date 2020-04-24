{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

Среди умерших - пациенты от 34 до 92 лет
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 41 и достигло 366 человек.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В Москве скончался 41 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 34 до 92 лет", - говорится в сообщении штаба.

"Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Всего сахарный диабет был у 10 скончавшихся", - сообщил штаб. Уточняется, что у 34-летнего пациента был установлен диагноз "двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом". Также он страдал сахарным диабетом.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Воробьев: каждый день прирост зараженных коронавирусом в Подмосковье снижается на 1-2%
Губернатор региона также отметил, что служба скорой помощи в Подмосковье работает на пределе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС