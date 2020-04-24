В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 41 и достигло 366 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В Москве скончался 41 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 34 до 92 лет", - говорится в сообщении штаба.

"Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Всего сахарный диабет был у 10 скончавшихся", - сообщил штаб. Уточняется, что у 34-летнего пациента был установлен диагноз "двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом". Также он страдал сахарным диабетом.