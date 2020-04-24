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Пандемия коронавируса нового типа

Запрет на плановую госпитализацию вводится в Калининградской области до 30 апреля

Согласно постановлению главного санитарного врача региона, также вводится запрет на плановое посещение многопрофильных поликлиник

КАЛИНИНГРАД, 24 апреля. /ТАСС/. Временный запрет на плановую госпитализацию и посещение поликлиник вводится в Калининградской области с 27 апреля. Мера будет действовать до 30 апреля, сообщается в постановлении главного санитарного врача области, размещенном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"До 30 апреля 2020 года ввести временный запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, не допуская отказа в госпитализации пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу их жизни и здоровью, а также пациентам с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. <...> Постановление вступает в силу с 27 апреля 2020 года", - говорится в документе.

Согласно постановлению главного санитарного врача региона, вводится запрет на плановое посещение многопрофильных поликлиник, за исключением случаев, когда пациенту "необходима медицинская помощь для сохранения жизни и здоровья, в том числе при обострении хронических заболеваний у пациентов, которые проходят курс лечения в дневном стационаре".

Также отменяется плановая диспансеризация населения, в том числе санаторное лечение (исключение для тех, кто направляется на него из стационара), медосмотры по инициативе граждан, в том числе при необходимости получения водительского удостоверения. Вводится временный запрет на оказание стоматологических услуг, за исключением экстренных случаев.

Медикам рекомендовано не совмещать работу в медучреждениях, а руководителям таких учреждений - не привлекать работников по совместительству, за исключением специалистов, привлекаемых для оказания помощи при борьбе с коронавирусной инфекцией.

В документе также отмечается, что с 27 апреля рекомендуется проводить плановую вакцинацию населения, в том числе детей по эпидемиологическим показаниям, и проводить обязательные медосмотры "отдельных профессиональных групп".

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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