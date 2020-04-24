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В Саудовской Аравии отменили удары плетьми как форму наказания

Теперь порки будут заменяться штрафом или тюремным заключением
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© riza azhari/Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 24 апреля. Власти Саудовской Аравии приняли решение об исключении ударов плетьми из списка возможных форм наказания за совершенные противозаконные деяния. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на материалы верховного суда королевства.

По информации агентства, отныне порки будут заменяться штрафом или тюремным заключением. "Решение является продолжением реформ в сфере прав человека, проводимых под руководством короля Сальмана [бен Абдель Азиза Аль Сауда] и под непосредственным контролем наследного принца Мухаммеда бен Сальмана [Аль Сауда]", - говорится в документе.

В начале 1980-х годов на фоне усиления исламистских настроений в регионе и в связи с необходимостью противостоять Ирану, который в 1979 году после прихода там к власти шиитов стал оспаривать лидерство Саудовской Аравии в мусульманском мире, в королевстве была усилена строгость соблюдения религиозных норм.

Только при короле Абдалле бен Абдель Азизе Аль Сауде (2005-2015 годы) Саудовская Аравия стала постепенно освобождаться от влияния религиозных догм в общественной жизни. Пришедший к власти в 2015 году король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд продолжил курс своего предшественника. В Саудовской Аравии произошли изменения в области туризма и культуры, расширились права женщин. В октябре 2017 года было заявлено о возвращении страны к "умеренному исламу" и о намерении превратить ее в государство, открытое всему миру.

Теги
Саудовская Аравия
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