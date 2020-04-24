Рейс "Аэрофлота" доставил россиян в Москву из Франкфурта-на-Майне

БЕРЛИН, 24 апреля. /ТАСС/. Граждане России, проживающие на территории Москвы и Московской области, смогли в пятницу вернуться на родину рейсом "Аэрофлота", прибывшим в аэропорт Шереметьево из Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщило в Facebook посольство России в Германии.

"Приоритетное право посадки на борт было предоставлено пассажирам, находящимся в экстренной гуманитарной ситуации", - отметили в дипмиссии. Это было сделано "в соответствии с решением Оперативного штаба правительства РФ по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции".