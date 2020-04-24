{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 81 тыс.

По данным ВОЗ, это на 8 тыс. больше, чем за предыдущий день

ЖЕНЕВА, 24 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось за последние сутки более чем 81 тыс., что на 8 тыс. больше, чем за предыдущий день. Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 6 тыс., что несколько меньше, чем днем ранее, сообщила в пятницу в информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По состоянию на 11:00 мск 24 апреля в мире были зарегистрированы 2 626 321 инфицированный и 181 938 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 81 529, число летальных исходов - на 6 260. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 284 216 и 116 523 соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 32 758, а умерших - на 3 187.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 995 510 человек, 50 583 умерли. По числу инфицированных за сутки (38 108) этот регион превосходит Европу, а по числу умерших (2 787) уступает ей.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 24 апреля там выявлены 149 295 инфицированных и 6 608 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 830 053. Далее следуют Испания (213 024), Италия (189 973), Германия (150 383), Великобритания (138 082), Франция (119 583), Турция (101 790), Иран (87 026), Китай (84 311) и Россия (68 622).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Российские ученые вернулись из Ирака после трехнедельной задержки
Соруководитель экспедиции Алексей Янковский-Дьяконов сообщил, что причиной задержки стали ограничения, введенные по всему миру из-за пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС