Синодальный отдел РПЦ попросит мэрию оценить правомерность задержания волонтеров в Москве

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) намерен обратиться к московским властям для проверки правомерности задержания сотрудниками полиции волонтеров, раздававших еду бездомным 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба отдела.

"В Синодальном отделе по благотворительности отмечают, что в ближайшее время направят официальный запрос вице-мэру Москвы Анастасии Раковой с просьбой провести проверку в связи с задержанием волонтеров и определить в Москве конкретные точки, где общественные и религиозные организации могли бы беспрепятственно выдавать еду и оказывать медико-социальную помощь бездомным", - говорится в сообщении Синодального отдела.

Руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела Ирина Мешкова назвала тревожной ситуацию с задержанием волонтеров. "Волонтеры, которые помогают бездомным не умереть с голоду, которые соблюдают все положенные по закону правила и санитарные предписания, имеют на руках пропуска, задерживаются полицией, и им грозят штрафы. <...> Полиция выполняет свою работу, но, исходя из драматизма ситуации, сейчас важнее всем объединиться. Полиция могла бы помогать НКО и волонтерам, следя за порядком и безопасностью во время кормления бездомных. Если оно прекратится, то тогда бездомным совсем негде будет есть, и велика вероятность роста действительно противоправных действий со стороны голодных людей", - цитирует ее пресс-служба.

Ранее представители волонтерской организации "Курский вокзал. Бездомные дети" сообщили ТАСС, что сотрудники полиции задержали троих волонтеров, раздававших еду бездомным у Курского вокзала в центре Москвы, за нарушение социальной дистанции. В отношении всех составили протоколы по ст. 6.3 КоАП ("Несохранение дистанции от других граждан более 1 метра").

В указе мэра Москвы Сергея Собянина от 29 марта сказано об обязанности жителей столицы на улицах города, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра. Исключение составляют только поездки на такси.