Психологи МЧС сообщили, что большинство россиян сумели приспособиться к самоизоляции

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Большинство россиян смогли приспособиться к режиму самоизоляции и другим ограничительным мерам, введенным из-за распространения коронавирусной инфекции. Но часть из них нуждается в помощи психологов, сообщила в пятницу в эфире телеканал "Россия-24" директор Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Юлия Шойгу.

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"Сейчас большинство людей все-таки сумело приспособиться к той ситуации, которая есть. Но состояние тех, кто не приспособился, стало сложнее. И те проблемы, с которым они обращаются [к психологам], уже требуют не просто рекомендаций", - сказала Шойгу. По ее словам, этим людям желательно получать профессиональную психологическую помощь.

Она сообщила, что на следующей неделе ЦЭПП МЧС планирует опубликовать рекомендации о том, когда и как обращаться за психологической помощью к специалистам. "Мы постараемся рассказать людям, как это возможно сделать", - сказала Шойгу.