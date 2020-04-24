Facebook анонсировал запуск сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms

ТАСС, 24 апреля. Американская компания Facebook в пятницу сообщила о запуске сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте компании.

"Messenger Rooms позволит проводить время с друзьями, любимыми и теми, кто разделяет ваши интересы. Создайте "комнату" из Facebook или Facebook Messenger и пригласите присоединиться к вашему видеозвонку любого, даже если у него нет учетной записи в Facebook. В "комнаты" можно будет приглашать до 50 человек, ограничения по времени [звонков] не будет", - указано в заявлении компании.

Отмечается, что скоро функция станет доступна из Instagram Direct, WhatsApp и Portal.

Кроме того, в Facebook объявили о расширении функции видеозвонков в WhatsApp. Вскоре в звонках и видеозвонках в этом приложении смогут участвовать до восьми человек. Отмечается, что такие звонки также будут защищены сквозным шифрованием.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория Facebook превышает 2,5 млрд пользователей. По сведениям специалистов компании, более 2,9 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов.