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Российские ученые вернулись из Ирака после трехнедельной задержки

Соруководитель экспедиции Алексей Янковский-Дьяконов сообщил, что причиной задержки стали ограничения, введенные по всему миру из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Новиков/. Российские ученые из Российско-иракской комплексной экспедиции (РИКЭ), проведшие первый сезон полевых работ в Южной Месопотамии, вернулись на родину после трехнедельной задержки. Об этом сообщил ТАСС в пятницу соруководитель экспедиции, сотрудник Института восточных рукописей (ИВР) РАН Алексей Янковский-Дьяконов.

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Причиной задержки, отметил он, стали ограничения, введенные по всему миру из-за пандемии коронавируса нового типа.

"Накануне в 23:00 мск мы прилетели из Багдада в Москву. Наш полевой сезон закончился 2 апреля, после чего мы продолжали работу на археологической базе в древнем Уре, знаменитом городе Южного Двуречья, в ожидании возможности вернуться на родину", - сказал Янковский-Дьяконов.

Собеседник агентства рассказал, что ученые возвращались прямым чартерным рейсом компании "Газпром" для смены вахтовиков, которым в этот раз летели и сотрудники других российских компаний. "Путь занял четыре часа", - добавил Янковский-Дьяконов.

Первый полевой сезон РИКЭ на памятнике Телль Дехайла, одном из важнейших поселений старовавилонской эпохи на юге Месопотамии, начался 17 марта.

Дорога домой

Полевые работы на Дехайле начались в тот день, когда власти Ирака прекратили международное пассажирское авиасообщение. "Но о том, чтобы сорвать сезон и заранее вернуться ни с чем, не могло быть и речи. Спустя почти две недели, 30 марта, Россия закрыла границы и приступила к возвращению своих граждан. Однако в Ираке нет туристов, и специальные рейсы для вывоза граждан РФ в Ирак не планировались. Так что можно было надеяться только на оказию: чартеры нефтяных компаний, которым надо продолжать менять вахты, или рейсы "Иракских авиалиний" для вывоза граждан Ирака из России", - рассказал Янковский-Дьяконов.

По его словам, российским участникам экспедиции помогли с возвращением остававшиеся в России коллеги и журналисты. "Директор ИВР РАН, член-корреспондент РАН Ирина Попова и президент РАН Александр Сергеев обратились с письмами в оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, и мы успели получить разрешение лететь чартерным рейсом "Газпрома" вместе с их нефтяниками и специалистами других компаний", - уточнил ученый.

По его словам, как только у российских участников экспедиции появилась возможность вылететь на родину, они незамедлительно получили разрешение отправиться в Багдад.

"Нашу работу активно поддерживают министр культуры, туризма и древностей Ирака Абдуламир Аль-Хамдани, министр водных ресурсов страны Джасем Аль-Асади, а также региональный отдел Директората древностей и наследия. Как только стало известно, что у нас есть возможность вылететь в Россию, мы сразу получили разрешение на проезд в Багдад. Дорога из провинции Ди Кар протяженностью 350 км не вызвала затруднений. Нас тепло провожали жители небольшой деревни на территории Ура, которые ухаживают за музейным археологическим комплексом и обеспечивали наш быт. Они ждут нас и на будущий год", - сказал Янковский-Дьяконов.

Он выразил благодарность сотрудникам российской дипломатической миссии в Ираке. "Они помогают во всей нашей работе. У нас с ними общее дело - поддерживать доброе имя России за рубежом", - отметил представитель экспедиции.

Планы на осень

Еще перед вылетом на родину, добавил исследователь, было принято предварительное решение продолжить работу в Ираке осенью.

"Мы с коллегой, соруководителем экспедиции из Института археологии РАН Шахмарданом Амировым, приняли решение начать подготовку сезона на нашем втором памятнике - телле Ваджеф. Он расположен в другой южной провинции - Майсан, недалеко от границы с Ираном. Это небольшое поселение так называемой убейдской эпохи, IV тыс. до н. э. Надеемся начать там работы в октябре 2020 года", - заключил Янковский-Дьяконов.

Теги
ИракРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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