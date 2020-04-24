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Пандемия коронавируса нового типа

В НИИ им. Вредена в Петербурге 32 пациента заражены COVID-19

Институт является крупнейшим в России медучреждением в области травматологии и ортопедии, в состав которого входит 22 клинических и 10 научных отделений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Завотделением патологии позвоночника и костной онкологии НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена в Петербурге Дмитрий Пташников сообщил, что 32 пациента подразделения учреждения заразились коронавирусной инфекцией.

НИИ им. Вредена - крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии, в состав которого входит 22 клинических и 10 научных отделений.

"Говоря о нашем отделении, действительно, все сотрудники перенесли данную инфекцию. Но работать это сильно не мешает. <…> Все сотрудники, они, к сожалению, с пневмониями. Некоторые до сих пор пытаются выйти из этого состояния болезненного. У всех положительная, в общем, динамика. Наверное, пик проблем для здоровья нас и наших пациентов, он миновал", - сказал Пташников в прямом эфире Instagram журнала "Собака.ру". Отвечая на вопрос о том, сколько пациентов заразились коронавирусом, Пташников сказал: "32 пациента есть, осталось здесь. Не заразились только трое".

Он сказал, что двух пациентов отделения были вынуждены перевести в другие стационары, потому что их сопутствующая патология не давала сотрудникам уверенности, что они справятся с этой проблемой. "Те пациенты живы-здоровы, их уже даже выписали из стационара. Пациенты связывались с нами, они благодарили, их здоровью и жизни ничто не угрожает, они даже воссоединились со своими семьями", - добавил он.

Отделение на карантине

Сам завотделением также перенес заражение COVID-19, в его случае - без пневмонии, сейчас у него наблюдаются остаточные явления.

"Мы занимаемся своими рабочими делами, внутри института сортируем пациентов, здоровых отделяем от потенциально больных, производим зонирование. В институте сформировано уже отделение, "зеленая зона", для условно здоровых пациентов, которых будут размещать в первую очередь. Мы получили разрешение [от Роспотребнадзора] на заход наших сотрудников, которые находились на изоляции на карантине. У них карантин снят, больничные закончились и они при наличии отрицательных тестов они на работу вернутся", - сказал ТАСС Пташников накануне.

В ходе прямого эфира завотделением отметил, что изначально сотрудники были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, так как по профилю институт - это хирургический стационар. Так называемые противочумные костюмы появились в отделениях чуть позже. При этом врач пояснил, что подразделение отделено специальным шлюзом от общего холла, через который передаются медикаменты, пища, сами сотрудники отделения его не покидают. "Там находится зеленая зона, а здесь у нас находится постоянная красная зона, и какой бы суперкостюм у тебя ни был, ты находишься в красной зоне, тебе этот костюм нужно снять, чтобы поесть и [так далее], <…> - в этой ситуации это понятно, что это не должно было работать так", - пояснил он.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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