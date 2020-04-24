Власти Бельгии приняли решение начать с 4 мая поэтапную отмену карантина

БРЮССЕЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Бельгия с 4 мая приступает к поэтапной отмене карантина, сделав обязательным ношение в общественных местах защитных средств, закрывающих рот и нос. Об этом заявила премьер-министр королевства Софи Вильмес в пятницу вечером по итогам заседания Национального совета безопасности, продолжавшегося более семи часов.

"Мы приняли решение о начале постепенного, поэтапного ослабления карантина с 4 мая. Использование средств защиты в общественных местах станет абсолютно обязательным, для этого можно использовать любые средства, закрывающие рот и нос, включая шарфы или самодельные маски", - заявила она. Ранее правительство Бельгии признало, что будет неспособно снабдить население страны масками промышленного производства. Вместо этого премьер пообещала, что все граждане получат по "два фильтра для масок на одного человека", чтобы самостоятельно делать маски, которые после каждого ношения "будет необходимо стирать с мылом в горячей воде".

По словам Вильмес, с 4 мая будут лишь слегка ослаблены ограничения перемещений граждан, в частности будет разрешено совершать пробежки и заниматься спортом на улице по двое. Остальные этапы ослабления карантина последуют после 11 мая и будут уточняться по мере анализа эпидемиологической ситуации.