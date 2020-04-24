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Пандемия коронавируса нового типа

Патриарх Кирилл направил итальянской области 8 тонн медицинских материалов

Среди них термометры, медицинские маски и халаты, а также дезинфицирующие средства

РИМ, 24 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал южной итальянской области Апулия 8 тонн медицинских материалов, включая маски, в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Facebook Микеле Эмильяно, губернатор Апулии, в административном центре которой (городе Бари) хранятся мощи святителя Николая.

"Как говорится, дружба познается в беде, и патриарх Кирилл не отказал в своей поддержке области Апулия и городу Бари, где находится могила Святого Николая. Мы обратились к нему за помощью, рассказав о том, какая складывается тяжелая ситуация, а также о том, что нам необходимы оборудование и маски. И патриарх нам ответил, написав прекрасное письмо, а сегодня мы получили важный дар", - сообщил Эмильяно.

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Медицинские материалы, среди которых термометры, медицинские маски разного уровня защиты, медицинские халаты, дезинфицирующие средства и очки, были доставлены грузовиком и поступили в распоряжение местного отделения Департамента гражданской защиты.

Ранее в Апулию уже были переданы материалы из груза гуманитарной медицинской помощи, предоставленной Россией. Как в пятницу сообщил посол РФ в Италии Сергей Разов, руководство Апулии также обратилось с официальными просьбами направить российских военнослужащих, работающих сейчас на севере страны, для проведения работ по дезинфекции.

Вековая связь

Административным центром Апулии является город Бари (или Бар-град, как его называли на русский лад). В нем находятся мощи святителя Николая, поклониться которым веками приезжают православные. В городе есть подворье РПЦ, расположенное в историческом комплексе, построенном более 100 лет назад, и несколько лет назад переданное Московскому патриархату.

Одним из итогов исторической встречи патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском на Кубе в феврале 2016 года стала договоренность о принесении частицы мощей из католической базилики города Бари в Россию. Святыня была доставлена в московский храм Христа Спасителя 21 мая 2017 года. В состав делегации вошел тогда и губернатор Эмильяно. Возле храма святыню встречал патриарх Кирилл, представители духовенства и тысячи верующих.

За 53 дня, с 21 мая по 13 июля, мимо ковчега с мощами прошли почти 2 млн паломников. Чтобы поклониться святыне, верующие приезжали со всей страны. 13 июля святыня была доставлена в Свято-Троицкий собор Александро- Невской Лавры Петербурга. За две недели святыне поклонились около полумиллиона верующих. Как и в Москву, в Петербург паломники приезжали из соседних регионов и стран. В Александро-Невской лавре побывали паломники из Риги, Таллина, Минска, Харькова, Днепропетровска, Краснодара, Перми, Вышнего Волочка, Олонца, Вологды и многих других городов.

Теги
ИталияРоссияКирилл (патриарх)Пандемия коронавируса нового типа
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