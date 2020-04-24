{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Аргентине заключенные устроили бунт в тюрьме из-за вспышки коронавируса

Заключенные забрались на крышу здания, разобрали часть кровли и подожгли матрасы

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 апреля. /ТАСС/. Заключенные одной из тюрем столицы Аргентины в пятницу устроили бунт, требуя освободить их из-за распространения коронавируса нового типа. Как сообщила газета Clarín, в результате столкновений пострадали 11 сотрудников пенитенциарного учреждения.

На кадрах, показанных в эфире телеканала Todo Noticias, видно, как заключенные забрались на крышу здания, разобрали часть кровли и подожгли матрасы. В ходе прямой трансляции также были слышны выстрелы и хлопки.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Участники бунта требуют освободить их из-под стражи или перевести под домашний арест, так как считают, что в тюрьме не обеспечены условия для предотвращения распространения коронавируса. В настоящее время власти ведут переговоры с заключенными.

Власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом 3 марта. На сегодняшний день в республике выявлено более 3,4 тыс. случаев заболевания. Умерли 167 человек. С 20 марта в стране действует режим обязательной социальной изоляции.

Теги
АргентинаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Библионочь" впервые пройдет в онлайн-формате
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС