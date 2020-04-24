СМИ: в Аргентине заключенные устроили бунт в тюрьме из-за вспышки коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 апреля. /ТАСС/. Заключенные одной из тюрем столицы Аргентины в пятницу устроили бунт, требуя освободить их из-за распространения коронавируса нового типа. Как сообщила газета Clarín , в результате столкновений пострадали 11 сотрудников пенитенциарного учреждения.

На кадрах, показанных в эфире телеканала Todo Noticias , видно, как заключенные забрались на крышу здания, разобрали часть кровли и подожгли матрасы. В ходе прямой трансляции также были слышны выстрелы и хлопки.

Участники бунта требуют освободить их из-под стражи или перевести под домашний арест, так как считают, что в тюрьме не обеспечены условия для предотвращения распространения коронавируса. В настоящее время власти ведут переговоры с заключенными.

Власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом 3 марта. На сегодняшний день в республике выявлено более 3,4 тыс. случаев заболевания. Умерли 167 человек. С 20 марта в стране действует режим обязательной социальной изоляции.