СМИ: в Аргентине заключенные устроили бунт в тюрьме из-за вспышки коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 апреля. /ТАСС/. Заключенные одной из тюрем столицы Аргентины в пятницу устроили бунт, требуя освободить их из-за распространения коронавируса нового типа. Как сообщила газета Clarín, в результате столкновений пострадали 11 сотрудников пенитенциарного учреждения.
Coronavirus en la Argentina | Videos: los incidentes en el penal de Devoto, por dentro https://t.co/YbXbiOSeJM— TN - Todo Noticias (@todonoticias) April 24, 2020
На кадрах, показанных в эфире телеканала Todo Noticias, видно, как заключенные забрались на крышу здания, разобрали часть кровли и подожгли матрасы. В ходе прямой трансляции также были слышны выстрелы и хлопки.
Участники бунта требуют освободить их из-под стражи или перевести под домашний арест, так как считают, что в тюрьме не обеспечены условия для предотвращения распространения коронавируса. В настоящее время власти ведут переговоры с заключенными.
Власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом 3 марта. На сегодняшний день в республике выявлено более 3,4 тыс. случаев заболевания. Умерли 167 человек. С 20 марта в стране действует режим обязательной социальной изоляции.