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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Чувашии и Саратовской области разрешили работать парикмахерским

Организации обязаны соблюдать санитарные нормы

ТАСС, 24 апреля. Власти Саратовской области и Чувашии подписали документы, разрешающие работу парикмахерских в период действия режима повышенной готовности при условии соблюдения ими всех санитарных норм. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы правительства Чувашии и в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом Саратовской области.

"В Чувашии во время режима повышенной готовности разрешается работа салонов красоты, косметических салонов, парикмахерских независимо от их организационно-правовой формы, но только при условии, что их руководители несут личную ответственность за соблюдение противоэпидемического режима в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы правительства Чувашии.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, работа организаций будет разрешена с 25 апреля. Соответствующие изменения врио главы республики Олег Николаев внес в указ от 3 апреля 2020 года № 92 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики". Согласно им, теперь организации могут принимать клиентов только по предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух человек. При этом полностью исключается использование залов ожидания и иных помещений для размещения посетителей, ожидающих очереди на оказание услуг.

Ранее предприниматели и жители республики неоднократно обращались к врио главы Чувашии с просьбой открыть парикмахерские через социальные сети и во время горячих линий. В ответ Николаев заявил, что сам уже не стрижется не одну неделю, но обещал рассмотреть возможность открытия салонов красоты и парикмахерских при соблюдении определенных требований. "Понятно, люди хотят привести себя в порядок. Сейчас спрос очень большой. И в итоге нарушений на этом рынке очень много, поэтому, чтобы ситуация не стала неуправляемой, нужно этот процесс легализовать", - привели слова врио главы Чувашии в его пресс-службе.

Подобные требования предъявляют к парикмахерским и салонам красоты власти Саратовской области. "Подписано постановление правительства Саратовской области 325-П, в соответствии с которым в регионе возобновляют работу парикмахерские салоны при условии полного соблюдения санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором", - сообщили журналистам в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом в регионе.

По информации оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Саратовской области, организации обязаны обслуживать клиентов только по предварительной записи и не более одного человека на зал. В парикмахерских должен действовать ежедневный входной фильтр для сотрудников на предмет выявления признаков респираторных заболеваний, сотрудники также обязаны проводить тщательную уборку и дезинфекцию, обеззараживать инструменты после каждого посетителя. Персоналу необходимо использовать полный набор средств индивидуальной защиты, включая маску, перчатки, медицинский халат и шапочку. Постановление вступает в силу с 27 апреля.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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