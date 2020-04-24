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Центральный госархив Кировской области покажет 6 серий проекта "Читаем документы о войне"

К юбилею Победы архив подготовил также базу данных участников войны, умерших в госпиталях региона в 1941-1946 годах

КИРОВ, 24 апреля. /ТАСС/. Центральный государственный архив Кировской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне покажет шесть видеороликов проекта "Читаем документы о войне", в которых сотрудники архива расскажут о земляках - Герое Советского Союза Якове Падерине, партизанке Лилии Кассихиной, писателе-фронтовике Борисе Порфирьеве, а также прочитают письма с фронта. Об этом сообщается на сайте архива.

"Подготовлен виртуальный проект "Читаем документы о войне". Видеоролики [рассказывают о] Герое Советского Союза Падерине Якове Николаевиче, партизанке Кассихиной Лидии Петровне, писателе-фронтовике Порфирьеве Борисе Александровиче, их боевом пути и подвигах героев. Письма с фронта родным командиров артиллерийских отделений Садырина Василия Александровича и Павлова Петра Васильевича, пропитанные заботой о близких людях, являются своеобразной художественной летописью событий Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Цикл из шести видеороликов, для создания которых использовались подлинные архивные документы, разместят до 10 мая на сайте архива. Один из сюжетов будет посвящен Дню Победы, в нем прозвучат строки из писем писателя, художника Евгения Чарушина и драматурга Исаака Шура о праздновании 9 мая 1945 года, а также стихотворение Семена Полтавского, которое прозвучало в эфире Кировской городской радиосети 10 мая 1945 года.

К юбилею Победы архив подготовил также базу данных участников войны, умерших в госпиталях региона в 1941-1946 годах. В опубликованной на сайте базе 1655 записей, списки содержат информацию о фамилии, имени, отчестве (инициалах), годе рождения, звании, месте службы, номере госпиталя, дате и причине смерти, месте захоронения умершего.

В годы войны в регион были эвакуированы госпитали из Ленинграда, Курска, Орджоникидзе, Тулы, Рязани, Сибирского военного округа, свою работу они развернули в больницах, школах, административных зданиях, домах культуры и отдыха Кировской области. Всего в регионе размещалось 93 госпиталя, здесь получили лечение от ран и болезней около 500 тыс. советских солдат и командиров. В архиве сохранились статистические отчеты, справки, акты, паспорта и ликвидационные дела госпиталей, есть списки умерших от ран и болезней.

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