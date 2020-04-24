Reuters: в тюрьме в Саудовской Аравии умер правозащитник аль-Хамид

ТАСС, 24 апреля. Саудовский правозащитник и гражданский активист Абдулла аль-Хамид умер в тюрьме в Саудовской Аравии. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Аль-Хамид был одним из основателей "Саудовской ассоциации гражданских и политических прав" - организации, которая фиксировала нарушения прав человека в Саудовской Аравии и выступала за конституционную монархию. В 2013 году ассоциация была распущена, ее члены были приговорены к различным тюремным срокам.

За свою деятельность аль-Хамид был арестован семь раз, последний раз в 2013 году. Он был приговорен к 11 годам тюремного заключения за нарушение верности правителю, попытки подорвать безопасность королевства и призывы к демонстрациям.

Отмечается, что среди интеллигенции и оппозиции Саудовской Аравии аль-Хамид считается родоначальником реформистского движения в королевстве.

По данным агентства, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Официального подтверждения агентству получить не удалось.