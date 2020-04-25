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Минобороны опубликовало уникальные фотоснимки встречи на Эльбе

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало на своем официальном сайте уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны из семейных и личных архивов, сделанные во время встречи союзных армий на Эльбе в 1945 году. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

Проект "Встреча на Эльбе: неизвестные страницы" посвящен советским военачальникам, чьи войска 25 апреля 1945 года соединились на Эльба с силами союзников по антигитлеровской коалиции - американцами.

Как рассказали в военном ведомстве, подборка фотоснимков из семейных архивов прославленных советских полководцев Ивана Конева, Алексея Жадова, Глеба Бакланова и Александра Родимцева расскажет об официальных приветственных ритуалах в ставках союзных армий, о дружеских встречах и праздничных мероприятиях, проходивших в апреле и мае 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден, где стояли штабы советского 1-го Украинского фронта и американской 12-й группы армий.

 

Воспоминания маршала Конева

 

Кроме фотографий, в разделе представлен отрывок из беседы маршала Конева и писателя Константина Симонова, также принимавшего участие в знаменитой встрече, в том числе воспоминания советского полководца о встрече с командующим 12-й группой армий Омаром Брэдли.

"Разумеется, встреча двух командующих была довольно дружественной. Тем более что мы не дипломаты, а солдаты. Говорили напрямую и совершенно откровенно, хотя официальные тосты были произнесены как мной, так и им", - говорится в документе, опубликованном военным ведомством.

Из рассказа Конева следует, что они обменялись с Брэдли подарками: маршал подарил американскому генералу коня со всей экипировкой. "Это был очень необычный подарок. Брэдли, несомненно, был горд и рад этому подарку. После этого он подарил мне легковую машину "Виллис" с надписью: "Командующему 1-й Украинской группой армий от солдат американских войск 12-й группы армий", вручил также американское знамя и американские автоматы", - вспоминал маршал.

Рассказал он писателю и об атмосфере, царившей на встречах генералов, офицеров, сержантов и рядовых солдат. "Все встречи проходили с большим подъемом, с выражением радости победы, торжества боевой дружбы и товарищества. Незнание языка не являлось препятствием для проявления взаимных дружеских чувств, было сказано много хороших, справедливых слов. Это отражало думы и чувства воинов, прошедших тяжелый путь войны с гитлеровской Германией", - описывал происходящее Конев.

По его словам, все были преисполнены радостью и верой, что завоеванная такой дорогой ценой победа будет закреплена прочным миром. "Офицеры и солдаты в то время высказывали убеждение в том, что длительный мир настанет только тогда, когда великие державы - Америка, Россия, Англия - будут жить в дружбе и союзе", - вспоминал полководец.

 

Клятва жить в мире

 

Также в разделе опубликован еще один уникальный документ - приветственное письмо американского ветерана встречи на Эльбе рядового Джозефа Половски маршалу Коневу в 1963 году.

Половски - один из самых известных на Западе участников встречи американских и советских войск на Эльбе. Он был в составе разведгруппы, которая первой переправилась через реку и встретилась с бойцами Красной армии. Будучи единственным среди американских разведчиков, кто знал немецкий язык, первым пожал руку красноармейцу.

"Я являлся челном первого американского патруля, который преодолел нейтральную полосу между американскими и русскими войсками, прошел по балкам разрушенного моста через реку Эльба у города Торгау, Германия, и с радостью жал руки русских солдат, которые сбежали вниз к мосту, чтобы встретить нас. На берегу реки у места нашей встречи было разбросано около 200 убитых солдат. И мы, солдаты обеих сторон, поклялись делать все возможное, чтобы построить лучшую жизнь, основанную на доброй воле, уважении и мире между нашими двумя странами, мире, необходимом нашим детям и всему человечеству", - говорится в письме.

"Я помню клятву на реке Эльба над телом убитой маленькой девочки, которая держала в одной руке куклу, а в другой - цветной карандаш. И обещание, данное 25 апреля 1945 года, должно быть сохранено", - писал Половски Коневу в 1963 году.

По информации военного ведомства, многие фотографии публикуются впервые. Проект подготовлен при участии "Фонда памяти полководцев Победы" и доступен по ссылке: http://commanders.mil.

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