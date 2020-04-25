Регионам рекомендовали рассмотреть более поздние сроки оздоровительной кампании

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения России рекомендует субъектам проработать вопрос о переносе детской оздоровительной кампании на более поздний срок в целях профилактики коронавируса. Это следует из имеющегося в распоряжении ТАСС письма министра просвещения РФ Сергея Кравцова главам субъектов.

Согласно документу, в соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина, до 1 июня 2020 года в целях профилактики коронавируса временно приостановлена работа санаториев, домов отдыха и детских лагерей.

"Минпросвещения России рекомендует проанализировать имеющиеся договоры субъектов РФ с организациями [отдыха детей и их оздоровления] и проработать вопрос о переносе сроков оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей на более поздний срок", - говорится в документе.