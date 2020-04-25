Русский музей отметит виртуально 125-летие со дня основания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Государственный Русский музей отметит в субботу 125-летие со дня подписания указа о его создании. Как сообщили в пресс-службе музея, торжества переведены в режим онлайн из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

"Мы все вместе готовились отметить 25 апреля 125 лет со дня основания Русского музея. Была подготовлена большая юбилейная программа: праздничные концерты, встречи, лекции, тематические экскурсии, торжественные открытия выставок "Художники и коллекционеры - Русскому музею. Дары. Избранное (1895 - 2019)", "Память! К 75-летию Победы в Великой отечественной войне" и бесплатный вход для посетителей во все дворцы Русского музея. Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, Русский музей подготовил юбилейную онлайн-программу на официальном сайте и в социальных сетях", - говорится в сообщении пресс-службы.

На сайте Русского музея и страницах в социальных сетях будут транслировать поздравления от официальных лиц, директоров музеев, друзей, партнеров, посетителей, запланирован показ фильмов о музее, созданных к юбилею, будут проводиться викторины, появятся новые рубрики. Выставки, открытие которых было запланировано на 25 апреля, зрители смогут увидеть сразу после снятия ограничительных мер - в день юбилея музей начнет продажу билетов на них с открытой датой.

Ранее генеральный директор Русского музея Владимир Гусев сообщал, что в 2020 году музей отпразднует сразу три юбилея. Помимо 125-летия подписания Николаем II указа о создании музея, будет отмечаться 175 лет со дня рождения Александра III, которому принадлежит идея создания такого учреждения - он не успел ее осуществить, но его сын Николай реализовал этот замысел. Также в 2020 году исполняется 220 лет со дня завершения строительства Михайловского замка.

Гусев отмечает вместе с музеем и личный юбилей - 25 апреля ему исполняется 75 лет. Владимир Гусев возглавляет Русский музей уже больше 30 лет, в течение которых музей значительно расширился за счет включения в его состав нескольких дворцов и садов в центре Санкт-Петербурга, открытия филиалов в российских регионах и за границей.

Первый музей русского искусства

Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято Александром III, но указ об учреждении музея был подписан уже после его смерти - 25 апреля 1895 года. Николай назвал новое учреждение в честь отца - "Русский музей императора Александра III".

Торжественное открытие Русского музея для посетителей состоялось 19 (7) марта 1898 г. Основой его собрания стали произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар. Сейчас коллекция Русского музея включает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы более чем за тысячу лет - с Х по ХХI века.

В юбилейный год Русский музей завершит ряд реставрационных проектов, самым крупным из которых будет открытие Воскресенского, Гербового, Предтронного и Большого тронного залов Михайловского замка, которые публика никогда не видела. Планируется также реставрация памятника Александру III работы Паоло Трубецкого у Мраморного дворца.