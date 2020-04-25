Актер с русским характером. 80 лет назад родился Народный артист России Михаил Кононов

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Михаил Кононов запомнился советским и российским зрителям по ролям в картинах "Начальник Чукотки", "Сибириада", "Большая перемена". В беседе с корреспондентом ТАСС накануне 80-летия со дня его рождения коллеги артиста вспомнили о "русском характере" актера и его неповторимом обаянии.

Играл в шедеврах

Как рассказал ТАСС президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов, Михаил Кононов был характерным актером, который снимался в большом количестве кинокартин как для телевидения, так и для широкого экрана. Он редко играл главные роли, но каждое его появление на экране было заметным. Кононов сотрудничал с крупными режиссерами, среди которых Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Глеб Панфилов и другие.

"Кононов был, безусловно, узнаваем, хотя его фамилию запоминали далеко не всегда. Одна из его запоминающихся ролей была в "Сибириаде" Андрона Кончаловского, он снимался у Глеба Панфилова в фильме "Начало". Славный период для его карьеры пришелся на вторую половину 1960-х - начало 1970-х годов. Тогда же он снялся в фильме "Андрей Рублев" Андрея Тарковского. Одним словом, количество шедевров, в которых Михаил Кононов сыграл заметные роли, велико", - поделился собеседник агентства.

По его словам, Кононов умел играть совершенно разные роли - и острохарактерные, и драматические, и мелодраматические. Помогал ему в этом театральный опыт, приобретенный в годы работы в Малом театре, где он служил до 1968 года.

Популярность Кононова пошла на спад к концу 1980-х: он стал реже появляться на экране. Разлогов пояснил, что в тот период изменился характер фильмов, пришло новое поколение зрителей, которым были интересны другие артисты. С ним согласился актер и режиссер Николай Бурляев. Он отметил, что кинематограф стал более рыночным, и многие звезды того времени, не только Кононов, попали в подобное положение.

"Он продолжал сниматься в фильмах разных жанров, но утратил статус популярного характерного актера", - пояснил Разлогов.

Украшал каждый фильм

Режиссер Андрей Кончаловский, в чьих фильмах "Сибириада", "Ближний круг" и "Курочка Ряба" снялся Михаил Кононов, отметил в артисте "очень русский характер".

"Это значит обаяние, смирение. Михаил Иванович, как мне кажется, внутренне был очень чистый человек. Могу сказать, что мои впечатления о нем всегда были очень позитивные. Еще ему повезло с его внешностью - он был такой парубок, русский крестьянин. Эта его черта, его данные, всегда просвечивали с экрана", - поделился он в беседе с ТАСС.

Сам Кононов считал одной из своих лучших работ Фому в картине "Андрей Рублев" Тарковского. Как рассказал агентству Николай Бурляев, изначально режиссер предлагал эту роль ему, но он попросил попробовать себя на роль Бориски, которого и исполнил.

"Тогда эта роль [Фомы] досталась Михаилу, и то, что он сделал в итоге - я бы так не смог. Он был там на месте, сделал очень яркий образ", - поделился актер.

По словам Бурляева, отношения у них с Кононовым были очень теплыми. Позднее он предложил артисту сыграть в его собственном короткометражном фильме "Егерь" по рассказу Чехова, который был его курсовой работой во ВГИКе.

"Очень было легко с ним работать. Все строилось на нашей прежней дружбе, на единомыслии и на точном попадании Миши в суть этого образа. Миша неповторимый актер по Богом данной только ему сущности - человека русского, открытого, доброго, профессионального. Таких актеров, как он, не было и не будет. У него была глубина, он украшал каждый фильм", - поделился Бурляев.

О Михаиле Кононове

Актер Михаил Кононов родился 25 апреля 1940 года в Москве. Он с детства увлекался творчеством, еще в школе активно занимался самодеятельностью, а после нее поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина. Свою первую роль в кино он сыграл в студенческие годы, появившись в фильме Ивана Пырьева "Наш общий друг". Образ обаятельного и бесхитростного "парня из народа" на долгое время стал его амплуа.

После окончания училища Кононова приняли на работу в Малый театр, где он прослужил около пяти лет. Театральная карьера артиста не сложилась: из-за конфликта с руководством он покинул театр и всецело посвятил себя кино.

Кононов снялся в таких картинах, как "Андрей Рублев" Андрея Тарковского, "Начальник Чукотки" Виталия Мельникова, "В огне брода нет" Глеба Панфилова, "Большая перемена" Алексея Коренева, "Егерь" Николая Бурляева, "Сибириада" Андрея Кончаловского, "Гостья из будущего" Павла Арсенова и многих других. Одной из последних работ актера стал сериал "В круге первом" Панфилова.

Михаил Кононов в 1989 году стал Заслуженным артистов РСФСР, в 1999 - Народным артистом России. Его не стало в 2007 году после продолжительной болезни.