Более 100 случаев завозной малярии зарегистрировали в России в 2019 году

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. В России в 2019 году было зарегистрировано 108 случаев заболевания малярией. Все они являлись завозными из стран дальнего зарубежья, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора в преддверии Всемирного дня борьбы с малярией, который отмечается в субботу.

"В 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 108 случаев завозной малярии (0,07 на 100 тыс. населения) в 32 субъектах Российской Федерации. Случаев малярии с местной передачей не зарегистрировано. Все случаи малярии, зарегистрированные в 2019 году, были завезены из стран дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.

В основном завоз произошел из 25 африканских стран, а также из Индии, Афганистана, Индонезии, Ирака, острова Новая Гвинея, Венесуэлы и Гайаны. При этом носителями болезни были как россияне, вернувшиеся из командировок или туристических поездок, так и жители эндемичных стран.

В ведомстве отметили, что за неделю до выезда в тропики, в течение всего пребывания там и одного месяца после возвращения домой нужно принимать противомалярийный препарат для защиты организма. Лекарство выбирают в зависимости от страны, а дозу определяет врач. Кроме того, следует использовать защиту от укусов комаров, наносить на открытые части тела отпугивающие средства, занавешивать окна и двери сеткой или марлей, а также обрабатывать помещения аэрозолем.

В 2019 году, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире было зарегистрировано 228 млн. случаев малярии в 80 странах мира. Наибольшее число случаев - в 19 странах Экваториальной Африки и в Индии (85% случаев в мире). По сравнению с 2010 годом, за девять лет, заболеваемость снизилась с 71 до 57 случаев на тысячу населения. В 2018 году было зарегистрировано 405 тыс. смертей от малярии, из них 272 тыс. у детей до пяти лет. Большая часть летальных исходов была зафиксирована в Экваториальной Африке (380 тыс.) и в Юго-Восточной Азии (12 тыс.).

Малярия - паразитарная тропическая болезнь, характеризующаяся приступами лихорадки, анемией и увеличением селезенки. Инфекция передается человеку с укусом самки комара. Самым эффективным в борьбе с малярией способом вплоть до сегодняшнего дня является уничтожение малярийных комаров распылением различных аэрозолей в местах их скопления. Всемирный день борьбы с малярией (World Malaria Day) в этом году будет отмечаться в двенадцатый раз под девизом "Нулевой уровень смертности от малярии начинается с меня".